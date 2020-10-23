سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الحرب تضع أوزارها في ليبيا ومهلة ثلاثة أشهر لمغادرة المقاتلين الأجانب

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-23T11:20:55+0000
الحرب تضع أوزارها في ليبيا ومهلة ثلاثة أشهر لمغادرة المقاتلين الأجانب

شفق نيوز/أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامس، يوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف.

وقالت ويليامس خلال خطابها في حفل توقيع الوثيقة: "أود أن أشير إلى التزامكم باللقاء، ما أدى إلى توقيع اتفاق الذي سيساعد على ضمان مستقبل أكثر أماناً لجميع أبناء وبنات ليبيا... لقد التقيتم هذا الأسبوع أولاً بصفة ليبيين. لا أحد يحب ليبيا كما تحبونها أنتم. فقط أنتم بإمكانكم فهم ماذا يجب أن يتم من أجل حفظ البلد. الطريق كان طويلاً وصعباً. لقد أصبحت وطنيتكم سبيلاً إلى الأمام، وتمكنتم من التوصل إلى اتتفاق وقف إطلاق النار".

كما اتفقت الأطراف على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط، فيما تضمن الاتفاق؛ إمهال المقاتلين الأجانب ثلاثة أشهر لمغادرة الأراضي الليبية

وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، التي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة، تمهيدا للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.

ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والمقرر في تونس.

ومن المقرر أن تتم الاجتماعات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الجاري، مع الاشتراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.

related

تطورات الحرب بين أذربيجان وأرمينيا .. انسحابات تكتيكية ودعوات للتعئبة الطوعية

Date: 2020-10-05 15:12:54
تطورات الحرب بين أذربيجان وأرمينيا .. انسحابات تكتيكية ودعوات للتعئبة الطوعية

لأول مرة.. أردوغان يقر بوجود مقاتلين موالين لتركيا في ليبيا

Date: 2020-02-21 16:23:51
لأول مرة.. أردوغان يقر بوجود مقاتلين موالين لتركيا في ليبيا

وثيقة مسربة.. "أطنان الذهب" تكشف أسباب الإطاحة بالقذافي

Date: 2020-10-13 17:00:58
وثيقة مسربة.. "أطنان الذهب" تكشف أسباب الإطاحة بالقذافي

هدنة ناغورني كاراباخ تدخل حيز التنفيذ وسط اتهامات متبادلة

Date: 2020-10-10 10:18:37
هدنة ناغورني كاراباخ تدخل حيز التنفيذ وسط اتهامات متبادلة

احفاد عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك

Date: 2020-06-10 07:59:53
احفاد عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك

تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

Date: 2020-03-13 16:34:35
تركيا وروسيا تحسمان تفاصيل اتفاق إدلب

الجيش المصري يجري مناورات عسكرية على حدود ليبيا

Date: 2020-07-11 17:20:58
الجيش المصري يجري مناورات عسكرية على حدود ليبيا

عقب "الاتفاق التاريخي".. فلسطين تدعو لاجتماع "عاجل"

Date: 2020-08-13 18:49:12
عقب "الاتفاق التاريخي".. فلسطين تدعو لاجتماع "عاجل"