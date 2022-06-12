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الحرب الروسية - الاوكرانية.. موسكو تعلن تدمير مستودعات للأسلحة الأميركية والناتو يواصل مناوراته

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-12T14:16:00+0000
الحرب الروسية - الاوكرانية.. موسكو تعلن تدمير مستودعات للأسلحة الأميركية والناتو يواصل مناوراته

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مستودعا كبيرا للأسلحة الأميركية والأوروبية بصواريخ كاليبر أطلقت من البحر في منطقة ترنوبل غربي أوكرانيا، ومن جانب آخر تواصل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مناورات دفاع جوي بالذخيرة الحية في بولندا.

وأوضحت الوزارة ان قواتها دمرت مستودعا كبيرا للأسلحة التي استلمتها أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول أوروبية في مقاطعة ترنوبل بمدينة شورتكيف، وذلك بواسطة صواريخ بعيدة المدى، مضيفة أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية في منطقتي خاركيف ودونيتسك.

من جهته، قال حاكم منطقة ترنوبل إن روسيا شنت هجوما صاروخيا استهدف مدينة شورتكيف (غربي أوكرانيا) ودمر منشأة عسكرية وخلف 22 إصابة، بينهم مدنيون.

ميدانيا أيضا، تدور معارك ضارية شرقي أوكرانيا، اليوم الأحد، ولا سيما في مدينة سيفيرودونيتسك، حيث يتحصن المقاتلون الأوكرانيون مع مئات من المدنيين في مصنع "أزوت" للمواد الكيميائية.

وأكد سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك، صباح اليوم، أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المصنع.

وقال للتلفزيون الأوكراني "أزوت ليس معزولا. القتال مستمر في الشوارع المحيطة بالمصنع".

وأضاف أنه يتوقع أن تستخدم القوات الروسية كل طاقاتها للاستيلاء على المدينة إما اليوم أو غدا. وكان غايداي صرح بأن محيط المصنع يقصف بقوة لساعات باستخدام أسلحة من العيار الثقيل.

ويقر المسؤول الأوكراني بسيطرة القوات الروسية على معظم أحياء المدينة، لكنه ينفي أن يكون الجنود الأوكرانيون محاصرين داخل المصنع، ويقول إنهم ما زالوا يسيطرون على المنطقة الصناعية المحيطة.

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية -صباح اليوم- أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا" مشيرة إلى أن الجنود صدوا الهجمات الروسية بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا، وهي بلدات تقع في محيط سيفيرودونيتسك.

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