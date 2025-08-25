الحرائق تلتهم غابات ولاية أوريغون الأمريكية وإخلاء 4 آلاف منزل

شفق نيوز- واشنطن

شهدت ولاية أوريغون الأمريكية، يوم الاثنين، اندلاع حرائق كبيرة في غاباتها، ما أسفر عن تدمير عشرة مباني من بينها أربعة منازل لمواطنين، في حين صدرت أوامر إخلاء لآلاف المنازل في الولاية وفي شمال كاليفورنيا.

وحتى مساء أمس الأحد، نجت مئات المباني الأخرى في مقاطعة ديشوتس في ولاية أوريغون من حريق "فلات فاير"، حيث كافحت فرق الإطفاء حرائق الغابات في طقس جاف وحار هناك وفي كاليفورنيا.

هذا، وتم إصدار أوامر إخلاء لأربعة آلاف منزل من بينها ألف منزل صدرت لها أوامر إخلاء بشكل فوري، بسبب حريق "فلايت فاير" الذي تبلغ مساحته 29 ميلاً مربعاً (75 كيلومتراً مربعاً) في مقاطعتي ديشوتس وجيفرسون، وفقاً لمكتب مدير إطفاء الولاية.

وكتب قائد شرطة مقاطعة ديشوتس، تاي روبرت، في منشور على "فيسبوك"، قائلاً "نشعر بحزن عميق لخسارة المنازل والممتلكات الشخصية ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين".

وأضاف "نشعر بالتشجيع أيضاً لأنه قد تم حماية مئات المنازل بفضل جهود مكافحة الحرائق القوية والعمل الاستباقي لأصحاب المنازل لتقليل الوقود حول منازلهم".