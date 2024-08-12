الحرائق تحاصر العاصمة اليونانية أثينا

شفق نيوز/ أمرت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، بإخلاء مناطق قرب أثينا بسبب حرائق الغابات التي تجتاح شمال شرقي العاصمة.

وبدأت الحرائق يوم الأحد في الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، على بُعد حوالي 35 كيلومترًا من أثينا، وسرعان ما انتشرت الروائح القوية للدخان والسخام في المدينة، مما أظلم السماء.

وتتواصل جهود إخماد الحرائق بمشاركة أكثر من 250 رجل إطفاء، و67 عربة إطفاء، و12 طائرة، و6 مروحيات.

ووفقًا للمتحدث باسم إدارة الإطفاء، الكولونيل فاسيليوس فاثراكوغيانيس، فإن النيران تتحرك بسرعة نحو بحيرة ماراثون، وهو خزان مهم يوفر المياه لأثينا. وقد تضررت عدد من المنازل، مع تأكيدات لم يتم تحديد عددها بعد.

وأضاف فاثراكوغيانيس أن الرياح القوية قد تحولت إلى عاصفة في منطقة الحريق، مما أدى إلى ارتفاع النيران إلى أكثر من 25 مترًا. وقد تم إرسال رسائل نصية طارئة إلى سكان القرى القريبة لتحذيرهم من خطر الحريق وإخلاء منازلهم.

كما أفاد المتحدث باسم الحكومة بأن حريقًا آخر غربي أثينا قد تم احتواؤه. وتزيد الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الطقس الحار والجاف والرياح القوية، من خطر حرائق الغابات. وسجل شهرا يونيو ويوليو أعلى درجات حرارة على الإطلاق في اليونان، التي شهدت أيضًا فصل الشتاء الأكثر حرارة على الإطلاق.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية والمسؤولون الحكوميون من ارتفاع خطر حرائق الغابات خلال الفترة من الأحد إلى الخميس. وأكد وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، أن نصف البلاد سيخضع لأعلى درجات التأهب لمواجهة المخاطر الناجمة عن الحرائق.