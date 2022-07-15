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الحرائق تجتاح غابات فرنسية وإجلاء 10 آلاف شخص دمرت منازلهم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-15T12:18:25+0000
الحرائق تجتاح غابات فرنسية وإجلاء 10 آلاف شخص دمرت منازلهم

شفق نيوز / كافح الآلاف من رجال الإطفاء مع 10 طائرات لإسقاط المياه في فرنسا، يوم الجمعة، حريقين في منطقة بوردو جنوب غربي البلاد، بعد أن تسبب بإجلاء 10000 شخص ودمر غابات صنوبر بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية إلى تعقيد جهود مكافحة الحرائق في المنطقة، وهي واحدة من حرائق عدة في جميع أنحاء غابات أوروبا خلال هذا الموسم.

ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء عن وقوع ضحايا في الحرائق الفرنسية رغم تضرر بعض المنازل والسيارات.

وذكرت خدمة الطوارئ الإقليمية في فرنسا، أن "الحرائق التهمت أكثر من 7000 هكتار من الأراضي"، ومع استمرار الحرائق لليوم الرابع تم احتواء أحد الحرائق جزئيا.

وحذرت خدمة الطوارئ من "ارتفاع درجات الحرارة والرياح القادمة من الداخل خلال عطلة نهاية الأسبوع، اكون ذلك من شأنه أن يزيد من تعقيد الجهود".

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