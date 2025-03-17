الحدود اللبنانية السورية.. عون: لن نقبل باستمرار ما يحصل ووجهتُ بالرد

شفق نيوز/ أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، يوم الاثنين، أن ما يحصل على الحدود مع سوريا لا يجب أن يستمر، معلناً عن إصدار توجيهات للجيش بالرد.

وقال عون، إن "ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبنان لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره".

وأضاف "أعطيتُ توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران من الجانب السوري".

وتجددت، في وقت سابق من اليوم، الاشتباكات والقصف المتبادل على الحدود بين سوريا ولبنان.

يأتي ذلك بعد تسجيل اشتباكات متقطعة أدت إلى مقتل ثلاثة جنود سوريين، واتهم الجيش السوري، حزب الله اللبناني بالوقوف وراء هذه الهجمات وهو ما نفاه الحزب.

وأفادت وسائل إعلام سورية بمقتل 8 عسكريين سوريين نتيجة قصف شنه حزب الله بالصواريخ على ريف حمص.

وقال الجيش اللبناني إن الاتصالات ما تزال جارية مع السلطات السورية لضبط الأمن، مشيرا إلى أن الجيش رد على نيران انطلقت من الأراضي السورية واستهدفت بلدات لبنانية.