الحج يمنع بن سلمان من مجموعة السبع

شفق نيوز/ اعتذر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني من تلبية دعوتها للمشاركة في جلسة التواصل لقمة مجموعة السبع (G7) التي ستعقد في بلادها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2024.

وتضمنت رسالة بعثها ولي العهد السعودي إلى رئيسة الوزراء الايطالية اعتذاره عن عدم تمكنه من المشاركة لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج.

ويبدأ موسم الحج هذا العام في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو ما يوافق يوم 14 يونيو/حزيران الجاري 2024، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام.