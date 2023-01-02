الحالة الصحية لحسن نصر الله..  مصدر في حزبه يوضح

شفق نيوز/ نفى مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني، يوم الاثنين، ما وصفها "الإشاعات" التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية حول صحة الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وأبلغ المصدر، وكالة "إرنا" الإيرانية، إن نصر الله في صحة كاملة ويتماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس إنفلونزا.

وأكد المصدر أن ما حصل لزعيم "حزب الله" هو إصابة بفيروس إنفلونزا مما تسبب بمشاكل في صوته وصعب عليه إلقاء الخطاب المقرر يوم الجمعة الماضي.

وشدد المصدر على أن نصرالله سيلقي خطابا في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني ورفاقه المقرر الثلاثاء المقبل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة مزاعم حول تدهور صحة نصرالله ودخوله في قسم الطوارئ للمستشفى.

وأعلن العلاقات العامة لـ"حزب الله" مساء الجمعة عن إلغاء كلمة نصرالله حول آخر التطورات الداخلية بسبب إصابته بفيروس إنفلونزا.