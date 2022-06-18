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الحادث الثاني خلال شهر.. وسائل إعلام إيرانية: سقوط طائرة مقاتلة في اصفهان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-18T11:16:56+0000
الحادث الثاني خلال شهر.. وسائل إعلام إيرانية: سقوط طائرة مقاتلة في اصفهان

شفق نيوز/ أُصيب طياران بجروح السبت في إيران إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-14 في وسط البلاد وفقا لوسائل إعلام ايرانية رسمية.

وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال أقلّ من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة إف-7 في 24 أيار/مايو، ما أدى إلى مقتل طيارَين.

وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني في منطقة أصفهان لوكالة تسنيم "تعرضت مقاتلة إف-14 لخلل فني صباح اليوم" السبت.

وأضاف "هبط طيارها ومساعده بالمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج الطبي"، مشيرًا إلى أن الطائرة "تحطّمت".

وعانى أسطول القوات الجوية من سلسلة حوادث خلال الأعوام الماضية.

ففي شباط/فبراير 2022، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران في تحطم مقاتلة إف-5 أميركية الصنع في حي سكني بمدينة تبريز (شمال غرب).

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أفادت وسائل الاعلام الإيرانية عن تحطم مقاتلة "ميغ 29" في الشمال الغربي أيضا. وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش العثور على جثة الطيار.

وفي تموز/يوليو 2014، تحطمت مقاتلة "إف-4" خلال تدريبات في جنوب البلاد، ما أدى الى مقتل طاقمها المكوّن من عسكريين اثنين، وفق الإعلام الرسمي.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز "إف-7".

كما يضم طائرات أميركية الصنع من طراز "إف-4" و"إف-14"، إضافة الى طائرات فرنسية من طراز "ميراج"، تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979.

وفي 2006، سحبت إيران رسميًا من الخدمة كافة مقاتلاتها من طراز "إف-14 تومكات" أميركية الصنع البالغ عددها 80، لكنّها لا تزال تستخدمها لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة غداة الثورة، تمنع طهران من شراء طائرات من الغرب.

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