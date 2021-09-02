سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الحادث الثاني خلال اسبوع".. مقتل تلميذ بإطلاق نار في مدرسة أميركية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-02T04:28:47+0000
"الحادث الثاني خلال اسبوع".. مقتل تلميذ بإطلاق نار في مدرسة أميركية

شفق نيوز/ قتل تلميذ بالرصاص في إطلاق نار بمدرسته الثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية، حسبما أعلنت شرطة الولاية الأميركية الواقعة جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقالت كاترينا طومسون قائدة شرطة مدينة وينستون سالم خلال مؤتمر صحفي، إن قوات الأمن هرعت عند منتصف نهار الاربعاء (بتوقيت واشنطن) إلى مدرسة "ماونت تابور" الثانوية، حيث عثرت على تلميذ مصابا بالرصاص، مضيفة وقد اغرورقت عيناها بالدمع، أن الجريح نقل على الفور إلى المستشفى لكنه سرعان ما توفي متأثرا بجروحه.

ولم تكشف قائدة الشرطة عن اسم القتيل ولا عن عمره.

أما المشتبه بإطلاقه النار، الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه تلميذ في المدرسة نفسها، فقد وضع قيد الحبس الاحتياطي.

وحتى مساء الأربعاء، كانت الشرطة لا تزال تعمل على لم شمل التلامذة مع أولياء أمورهم.

وبعدما قضى الطلبة في الولايات المتحدة القسم الأكبر من سنتهم المدرسية الماضية في منازلهم يتابعون دروسهم عن بعد بسبب جائحة كورونا، تجددت المخاوف هذا الأسبوع مع بدء السنة الدراسية الجديدة، من توالي حوادث إطلاق النار في المدارس.

وهذا ثاني إطلاق نار يحصل في مدرسة ثانوية في ولاية كارولاينا الشمالية هذا الأسبوع.

ونادراً ما تجد الحوادث التي تغطيها وسائل الإعلام المحلية طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية، باستثناء تلك التي يروح ضحيتها عدد كبير من القتلى، كما حدث في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا في فبراير/شباط 2018 حين قتل 17 شخصا برصاص تلميذ مطرود من الثانوية.

وسارع حاكم الولاية روي كوبر إلى التعبير عن أسفه لما حصل، وقال في بيان على "تويتر": "للمرة الثانية هذا الأسبوع، هناك إطلاق نار في مدرسة في كارولاينا الشمالية".

وأضاف: "علينا أن نعمل لضمان سلامة الطلاب والمعلمين، والقبض بسرعة على مطلق النار وإبقاء البنادق خارج المدارس".

 

related

الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

Date: 2021-06-02 13:34:00
الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

مسلح يقتل شخصين أحدهما "رضيع" وينتحر في ولاية أمريكية

Date: 2021-06-11 07:43:06
مسلح يقتل شخصين أحدهما "رضيع" وينتحر في ولاية أمريكية

مقتل وإصابة ٩ مواطنين بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

Date: 2021-06-12 05:38:25
مقتل وإصابة ٩ مواطنين بإطلاق نار في ولاية جورجيا الأمريكية

حفل ينتهي بإراقة الدماء في نيويورك

Date: 2021-08-09 05:40:59
حفل ينتهي بإراقة الدماء في نيويورك

مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في واشنطن

Date: 2019-09-20 08:40:41
مقتل شخص وإصابة 5 جراء إطلاق نار عشوائي في واشنطن

قتلى واحتجاز رهائن بإطلاق نار في أوريغون الامريكية

Date: 2020-09-29 05:07:04
قتلى واحتجاز رهائن بإطلاق نار في أوريغون الامريكية

قتلى وجرحى بإطلاق نار في واشنطن

Date: 2021-03-31 20:35:23
قتلى وجرحى بإطلاق نار في واشنطن

قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية

Date: 2021-04-04 16:07:54
قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية أميركية