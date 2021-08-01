الجيش يطوق اشتباكات حزب الله و"عرب خلدة" ويغلق الطرق المؤدية للبلدة

شفق نيوز / أمر الجيش اللبناني، يوم الأحد، بإطلاق النار على كل حامل للسلاح في منطقة عرب خلدة، وذلك بعد اشتباكات جرت بين قوة من حزب الله، ومجموعة من أهالي المنطقة.

وأدت الاشبتاكات التي وقعت عصر اليوم، في منطقة خلدة جنوب العاصمة بيروت، إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 10 آخرين.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن "الاشتباكات اندلعت بين عناصر من حزب الله وعرب خلدة، بعد تعرض عناصر الحزب لكمين أثناء تشييع علي شبلي الذي قتل أمس على خلفية ثأر.

وكان رجل من "عرب خلدة" في لبنان، أقدم ليل أمس على قتل المواطن، علي شبلي، خلال حفل زفاف في منطقة الجية، على خلفية "قضية ثأر".

وعلى إثر تلك الاشتباكات، دفع الجيش اللبناني، بتعزيزات عسكرية إلى منطقة خلدة، لضبط الأمن وإعادة الوضع لسابقه، بعد إقفال جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وذكر الجيش اللبناني في بيان له أن "توجيهات صدرت بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات في خلدة وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

وسادت حالة من التوتر في المنطقة بعد إطلاق النار، وأفادت معلومات بأن اتصالات جرت بين الأحزاب والأجهزة الأمنية لضبط الأمور في خلدة.