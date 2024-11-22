الجيش يرفض كشف العدد الحقيقي.. انتحار 6 جنود إسرائيليين قاتلوا بغزة ولبنان

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الجمعة، أن ستة جنود إسرائيليين على الأقل، من الذين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان خلال الأشهر الأخيرة، أقدموا على الانتحار.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر أمنية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة بوقف الخدمة العسكرية لجنود لمواجهتهم صعوبات نفسية.

وذكرت الصحيفة أنه تم إخراج عدد من الجنود الذين يقاتلون بوحدات قتالية في غزة ولبنان "لدواعٍ نفسية"، مؤكدة ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين يطلبون العلاج النفسي في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الآثار النفسية الحقيقية على الجنود ستظهر حينما تنتهي الحرب، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرفض حالياً الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا خلال الحرب.

وفي تقرير سابق، أصدرت إدارة إعادة التأهيل في الجيش الإسرائيلي معطيات تفيد بأن أكثر من ثلث الجنود الذين يتم إبعادهم من ساحات القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

ووفقاً للمعطيات الصادرة في آب/ أغسطس الماضي، يُستبعد أكثر من ألف جندي جريح شهرياً من القتال لتلقي العلاج.

وتشير المعطيات إلى أن 35% من الجنود يعانون من مشاكل نفسية، بينما يعاني 27% من ردود فعل نفسية أو اضطراب ما بعد الصدمة.

وتتوقع السلطات أنه مع نهاية العام الجاري، سيواجه نحو 40% من الجنود مشكلات نفسية.