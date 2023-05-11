الجيش والشاباك الإسرائيلي يقتلان "غالي" ونتنياهو يعده "الضربة الاقوى"

شفق نيوز/ أعلنت إسرائيل، يوم الخميس، مقتل المسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية لحركة "الجهاد" في غزة، علي غالي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن استهداف غالي تم في "عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك".

وأضاف البيان: "شكّل علي غالي شخصية بارزة في التنظيم وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة".

وأشار البيان إلى دور غالي في إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال عمليتي "حارس الأسوار" و"الفجر الصادق".

وأكد مصدر طبي في غزة مقتل غالي واثنين آخرين في غارة استهدفت شقة سكنية في مدينة خان يونس وأسفرت عن إصابة آخرين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أمس الاربعاء، إن جيشه وجه لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة "أقوى ضربة في تاريخها".

وأضاف نتنياهو، في كلمة متلفزة بصحبة وزير الدفاع يوآف غالانت، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي بقطاع غزة: "وجهنا لحركة الجهاد الإسلامي أقوى ضربة في تاريخها خلال ثوان"، مضيفا: "المعركة لم تنته، وما زلنا في منتصفها".

وتابع: "تم ترسيخ مبدأ أن من يؤذينا سيدفع حياته ثمنا بشكل كبير في عملية الدرع والسهم" في إشارة للعملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثلاثاء على غزة.

وأوضح: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم، ليس فقط كرد ولكن أيضا في حالة الهدوء".

من جانبه قال غالانت: "حققنا إنجازات كبيرة ومستعدون لمواصلة العمل في قطاع غزة ضد الجهاد الإسلامي وضد أي طرف آخر يحاول مواجهتنا".

وأضاف: "تم إطلاق حوالي 400 صاروخ على إسرائيل، سقط نحو ربعها في أراضي قطاع غزة، وسقط جزء كبير منها في مناطق مفتوحة، وتم اعتراض بعضها، وللأسف تعرضت بعض المنازل للإصابات".

ومضى بالقول: "المعركة لم تنته، أتمنى أن ننهيها قريبا، لكننا مستعدون لإطالة أمدها".

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن مقتل 21 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، فيما قالت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" إن من بين القتلى 3 من قياداتها.

المصدر:TR