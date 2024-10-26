الجيش الإيراني يعلن مقتل جنديين بالقصف الإسرائيلي

‎شفق نيوز/ أعلن الجيش الإيراني، يوم السبت، مقتل اثنين من عناصره نتيجة الهجوم الإسرائيلي، رغم تأكيد السلطات الإيرانية نجاح الدفاعات الإيرانية في التصدي لهذا الهجوم.

‎وذكر بيان للجيش، أن "العنصرين قتلا أثناء التصدي للمقذوفات الإسرائيلية، في سبيل الدفاع عن أمن البلاد ومنع المساس بمصالحها".

في غضون ذلك، أكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر محدودة.

‎وشددت مهاجراني، على أن الأوضاع العامة في البلاد عادية، مضيفة أن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما علقت لساعات فجرا.

‎وأعربت عن اعتزاز البلاد قاطبة بالدفاعات الجوية، قائلة "نحيي قوات الدفاع الجوي، ونؤكد اعتزازنا بها" حسب ما أفادت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية.