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الجيش الإيراني يحذر أذربيجان وأرمينيا: ستندمان لو تجاوزتما الخطوط الحمراء

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-23T12:59:57+0000
الجيش الإيراني يحذر أذربيجان وأرمينيا: ستندمان لو تجاوزتما الخطوط الحمراء

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الجمعة، إن بلاده لا تتسامح مع الأخطاء على حدودها المشتركة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن العميد أبو الفضل شكارجي، قوله: "سنتعامل بحزم مع أي اعتداءات وتهدیدات".

وأضاف أنه "عقب الاشتباكات العسكرية بین جمهورية أذربيجان و أرمینیا وعدم مراعاة القواعد الدولیة لحسن الجوار والمواد الحربیة علی حدود دولة ثالثة، فقد أدی إلی إطلاق عدد من قذائف الهاون وسقوطها علی أراضی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".

وتابع: "القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، مع تعزیز خطوطها الدفاعیة علی حدود البلاد، تعلن أن أمن المناطق الحدودیة والشعب الإیراني هو خط أحمر، وفي هذا الصدد نذکر البلدین بالحذر من تأجيج الحرب والتحرکات المشبوهة للقوی الأجنبیة".

كما أكد ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمیة والحوار، وعدم تعریض الحدود الإقلیمیة للجمهوریة الإسلامیة وأمن وراحة المواطنین للخطر.

وتابع: "في أعقاب الاشتباكات الأخيرة بین الجیشین الأرمینی والأذربیجانی في منطقة قره باغ، سقطت بعض القذائف في المناطق الحدودیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ما ألحق الضرر بالمواطنين الإیرانیین، لذلك نؤكد أن علی البلدین حل مشاکلهما بالحوار وعدم اجتياز خطوط إيران الحمراء، وإلا سیندمان علیه بالتأکید".

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