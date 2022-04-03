الجيش الإيراني مهدداً: كل معتد ينوي الهجوم على البلاد سیعاقب على غبائه

شفق نيوز/ أكد قائد القوة البریة للجیش الإيراني، العمید کیومرث حیدري، أن "كل معتد ينوي الهجوم على الجمهورية الإسلامية سیعاقب على غبائه".

وأشار العمید کیومرث حیدري إلى أن "الوحدات التابعة للقوة البریة للجیش متمرکزة على جميع حدود البلاد"، لافتا إلى أن "تواجد تلك القوات هناك لا یعنی بأن خطرا یهدد البلاد، بل یأتي ذلك بسبب الإستعداد الأکبر والإشراف المعلوماتي على الحدود".

وشدد حيدري على "ضرورة الوقوف في وجه مؤامرات الأعداء من خلال تضافر الجهود والوحدة في المنطقة"، موضحا أن "إيران تتمتع الیوم بأمن کبیر، وكل معتد ینوي الهجوم علی البلاد سیعاقب علی غبائه".

وأضاف: "هناك أمن کامل ومستدام قائم علی العلوم والتقنیة على الحدود".