الجيش الأوكراني يعلن اختراق خط دفاع روسي قرب باخموت

شفق نيوز/ أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، يوم الاثنين، عن تحقيق اختراق لخط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت.

وقال سيرسكس في تصريح للمركز الصحفي للجيش، عقب نجاح الجيش الأوكراني في استعادة قريتي أندرييفكا، وكليشتشييفكا في الأيام الأخيرة، إنه "تم اختراق خط دفاع العدو"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأضاف أن القريتين الصغيرتين "كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي الممتد من باخموت إلى غورليفكا".

وأكد أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي "دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال بالكامل" في المعارك بالقرب من باخموت.

وأقرّ الجنرال بأن "الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا، والقتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت".

وأكد سيرسكي أنه بعد خسارة القريتين بالقرب من باخموت، "يقود الجيش الروسي هجمات مضادة عدة بهدف استعادة المواقع المفقودة" ويستعد لشن هجمات شمالًا في منطقة كوبيانسك وليمان.

وأعلنت أوكرانيا استعادة السيطرة على أندرييفكا الجمعة، وعلى كليشتشييفكا الأحد، وتقع القريتان جنوب مدينة باخموت.

وكانت باخموت تضم 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022، واحتلتها القوات الروسية في أيار/ مايو الماضي بعد إحدى أطول المعارك وأعنفها في هذه الحرب.

وتشن أوكرانيا هجوماً مضاداً منذ يونيو لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بعدما تسلّمت أسلحة غربية وعملت على تدريب مقاتلين جدد.

وبدأت القوات الأوكرانية على الفور في استعادة مناطق في الجانبين الشمالي والجنوبي لهذه المدينة.