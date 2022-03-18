سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-18T05:54:51+0000
الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

شفق نيوز/ قالت هيئة الأركان الأوكرانية، يوم الجمعة، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وفصيل "حزب الله" اللبناني، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيان لها، أن "المعلومات المتاحة، تؤكد أخذ الروس 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

ونوهت الهيئة، إلى أن "النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، الأسبوع الرابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

related

نحو 3 ملايين نازح من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي

Date: 2022-03-14 17:11:09
نحو 3 ملايين نازح من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي

الجيش الروسي يطوق ضواحي العاصمة الأوكرانية

Date: 2022-03-16 07:15:29
الجيش الروسي يطوق ضواحي العاصمة الأوكرانية

روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

Date: 2022-03-16 09:05:36
روسيا تتحدث عن صعوبات في المفاوضات مع أوكرانيا

اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

Date: 2022-03-07 21:03:19
اختتام ثالث جولات التفاوض بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا بلا تقدم

آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

Date: 2022-03-10 13:57:42
آلاف الأمريكيين يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا

أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

Date: 2022-03-17 15:17:36
أردوغان يعرض على بوتين استضافته وزيلنسكي لإجراء محادثات في تركيا

بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

Date: 2022-03-17 18:48:03
بلينكن: روسيا تمهد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد أوكرانيا

الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا

Date: 2022-03-11 05:55:35
الصحة العالمية توصي بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في أوكرانيا