الجيش الأوكراني: مقاتلون من حزب الله دخلوا أوكرانيا

شفق نيوز/ قالت هيئة الأركان الأوكرانية، يوم الجمعة، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وفصيل "حزب الله" اللبناني، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيان لها، أن "المعلومات المتاحة، تؤكد أخذ الروس 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

ونوهت الهيئة، إلى أن "النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك، في وقت دخلت العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية، الأسبوع الرابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.