الجيش الأميركي: 5 قتلى بضربات على قاربين في المحيط الهادئ

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الجيش الأميركي، قتل 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في تهريب المخدرات عقب استهدافه قاربين في المحيط الهادئ.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية في بيان على منصة "إكس"، أن الضربات الأخيرة استهدفت قاربين في المياه الدولية كانا "يشاركان في عمليات تهريب المخدرات".

وأضافت أن 3 أشخاص قتلوا في القارب الأول وشخصين في الثاني.

وأسفرت الغارات حتى الآن عن مقتل 104 أشخاص، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وأثار استخدام الجيش الأميركي في حملة لمكافحة المخدرات تساؤلات بشأن ما إذا كان ترامب يحضر لشن هجوم بري ضد فنزويلا، وأيضا ما إذا كان ينبغي عليه في هذه الحالة طلب تفويض من الكونغرس.

ورفض مجلس النواب، الأربعاء الماضي، مشروعي قرار ديمقراطيين يطالبان بوقف الضربات و"الأعمال العدائية في فنزويلا أو ضدها" قبل الحصول على تفويض من المجلس.