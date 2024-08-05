الجيش الأميركي يعلن الانسحاب من النيجر

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "أنجزت" انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر، بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في مارس الماضي.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن "انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل".

وأشار البيان إلى استمرار "التنسيق بين القوات المسلحة للولايات المتحدة والنيجر على مدى الأسابيع المقبلة لضمان اكتمال الانسحاب الكامل كما هو مخطط له".

ويعد انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر مطلبا للنظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وكانت الولايات المتحدة حاضرة في النيجر لمحاربة المتشددين الإسلاميين، الذين يشنون بانتظام في البلاد هجمات دامية، لكن النظام العسكري، الذي يتولى السلطة في نيامي منذ عام، أعاد النظر في شراكاته الدولية وطلب رحيلها في مارس/آذار.