الجيش الأميركي يخطط لنقل منظومة "باتريوت" من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز- سيول

كشف وزير الخارجية الكوري الجنوبي، تشو هيون، يوم الجمعة، أن بلاده تبحث مع الولايات المتحدة نشر منظومة "باتريوت" الصاروخية في البلد الآسيوي ضمن ترسانة الحرب على إيران.

وقال هيون خلال جلسة استماع في البرلمان الكوري الجنوبي، إن الجيشين الكوري والأميركي نقل بعض منظومات "باتريوت" إلى الشرق الأوسط كسلاح ردع للتصدي للصواريخ الإيرانية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت مصادر إعلامية كورية جنوبية قد أكدت عزم الولايات المتحدة نقل بطاريتَيْ الدفاع "ثاد" و"باتريوت" من قواعدها العسكرية في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط، استعداداً لجولات جديدة من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران.

وذكرت صحيفة "تشوسون ديلي" الكورية الجنوبية، أن الخطوة الأميركية هذه تأتي لتفادي استنزاف مخزونها من البطاريتين، خاصة في ظل مؤشرات إلى احتمال تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

ونقلت الصحيفة عن خبراء عسكريين كوريين جنوبيين، أنّ الأصول العسكرية القابلة للنقل تشمل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" المنتشرة في القواعد الأميركية بكوريا، وبطاريات نظام "ثاد" المتمركزة في منطقة "سونغو" بمقاطعة "غيونغسانغ" الشمالية، وطائرات الاستطلاع والمراقبة دون طيار من نوع "MQ-9" المتمركز بشكل دائم في قاعدة "غونسان" الجوية منذ العام الماضي.