الجيش الأميركي يحتجز ناقلة نفط قبالة السواحل الفنزويلية

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ"، مساء اليوم الأربعاء، بأن قوة من الجيش الأميركي اعترضت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا وقامت باحتجازها.

وقالت الوكالة إن الاستيلاء على ناقلة النفط يعد أحدث فصول التصعيد بين الولايات المتحدة ونظام نيكولاس مادورو في فنزويلا، وهو "مؤشر خطير وتحول لافت في الصراع".

يشار إلى أن عملية الاحتجاز هذه ستجعل من الصعب جداً على فنزويلا تصدير نفطها، إذ يتوقع أن تُصبح العديد من الشركات الناقلة أكثر تردداً في تحميل شحناتها.

وأكدت "بلومبرغ" أن معظم النفط الفنزويلي يُصدَّر إلى الصين، عادةً عبر وسطاء، وبخصومات كبيرة بسبب مخاطر العقوبات.