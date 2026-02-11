الجيش الأميركي يتصدى لطائرات مسيرة تابعة لعصابات مكسيكية

شفق نيوز- واشنطن

كشف مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، عن اختراق طائرات مسيرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية المجال الجوي للولايات المتحدة، إلا أن الجيش الأميركي تصدى لها، عقب الإغلاق المفاجئ لمطار إل باسو في تكساس بالجنوب، وإعادة فتحه.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "طائرات مسيرة تابعة لعصابات المخدرات المكسيكية اخترقت المجال الجوي الأميركي"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية "اتخذت إجراءات لتعطيل المسيَّرات".

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، الأربعاء، إعادة فتح المجال الجوي المحيط بمطار إل باسو الدولي بولاية تكساس، وذلك بعد ساعات فقط من إعلانها إغلاقه لمدة 10 أيام، وهو القرار الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى تعليق جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها رفعت الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إل باسو، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهديد للطيران التجاري، وأنه سيتم استئناف جميع الرحلات.

وكان من المتوقع أن يتسبب الإغلاق، الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات فقط، في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران نظراً لمدة سريانه وحجم المنطقة الحضرية التي يشملها.

وتعليقاً على الحادث، قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم: "لا معلومات لدينا بشأن تحليق مسيّرات مكسيكية في المجال الجوي الأميركي".

يُذكر أن إل باسو، وهي مدينة تقع على الحدود مع المكسيك يبلغ عدد سكانها نحو 700 ألف نسمة ويرتفع هذا العدد عند احتساب محيطها الحضري، تعد مركزاً رئيسياً للتجارة عبر الحدود إلى جانب مدينة سيوداد خواريز المجاورة في المكسيك.