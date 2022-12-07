الجيش الأميركي: زورق عسكري إيراني اقترب من سفننا الحربية بمضيق هرمز

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الأربعاء، أن "زورقا إيرانيا تصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وانتهك المعايير الدولية للسلوك البحري، حين سلط الضوء تجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في مضيق هرمز، والعبور على بعد 150 ياردة من السفينتين".

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، في بيان لها، إن "السفينتين كانتا في المياه الدولية عندما وقع الحادث مساء يوم الاثنين، وقامتا بتوجيه تحذيرات صوتية واستخدام أشعة ليزر غير قاتلة لإنهاء الموقف".

وذكر المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في بيان، أن "هذا العمل الخطير الذي حدث في المياه الدولية مؤشر على نشاط إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، قال الأسبوع الماضي، إن قوة مخصصة للأنظمة غير المأهولة في الخليج ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة في مياه المنطقة الاستراتيجية، العام المقبل.

وقال القائد الأمريكي، في مؤتمر "حوار المنامة" في البحرين، إنه "بحلول هذا الوقت من العام المقبل، ستنشر قوة-59 أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة فوق سطح البحر وتحته غير مأهولة، تعمل وتتواصل معا".

وأضاف كوريلا أنه بالإضافة إلى السفن غير المأهولة، فإن الولايات المتحدة "تبني برنامجا تجريبيا في الشرق الأوسط للتغلب على الطائرات دون طيار مع شركائها"، دون ذكر تفاصيل.

وتابع: "مع تقدم تكنولوجيا الطائرات دون طيار، فقد يكون تطوير أعدائنا للطائرات المسيرة أكبر تهديد تكنولوجي للأمن الإقليمي".

يذكر أنه تم إطلاق "القوة-59"، في سبتمبر/ أيلول2021، في البحرين، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، بهدف دمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في عمليات الشرق الأوسط بعد سلسلة من هجمات الطائرات دون طيار ضد السفن، أُلقي باللوم فيها على إيران.