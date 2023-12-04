الجيش الأمريكي يؤكد توجيه ضربة للفصائل في كركوك: اخطرنا القوات العراقية بذلك

شفق نيوز/ أكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي يوم الاثنين، انها قواتها اشتكتبت مع عناصر تابعين للفصائل المسلحة في العراق.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "في 3 ديسمبر، بالقرب من كركوك، العراق، اشتبكت القوات المخصصة لفرقة العمل المشتركة - عملية العزم الصلب (CJTF-OIR) مع خمسة مسلحين يستعدون لإطلاق طائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

واضاف "ردت قوات CJTF-OIR دفاعا عن النفس بنظام جوي أمريكي مسلح بدون طيار، مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين الخمسة وتدمير الطائرة بدون طيار".

واشار إلى أنه "تم إخطار قوات الأمن العراقية بالضربة وردت على الموقع، حيث أكدت وفاة المسلحين وتدمير الطائرة بدون طيار".

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن مصالحها وموظفي التحالف من الهجمات.

وفي 2 كانون الاول/ ديسمبر الجاري؛ أفاد بيان حكومي عراقي، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رفض العراق لأي اعتداء على أراضيه، مشددا على أن الهجوم الذي تعرضت له "منطقة جرف النصر" مثّل تجاوزاً على السيادة العراقية، فيما أكد الالتزام بحماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في البلاد.