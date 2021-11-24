الجيش الأمريكي يؤكد استعداده لرد عسكري ضد ايران: طهران قريبة من سلاح نووي

شفق نيوز/ أكدت القيادة العليا للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، يوم الاربعاء، أن إيران قريبة للغاية من إنتاج سلاح نووي، مشيرة الى ان قواتها مستعدة لخيار عسكري محتمل في حالة فشل المحادثات بين طهران والقوى العالمية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، لمجلة "التايم" الامريكية "قال رئيسنا (الرئيس الامريكي (جو بايدن) إنهم لن يمتلكوا (ايران) سلاحا نوويا. الدبلوماسيون في صدارة هذا الأمر، لكن القيادة المركزية لديها دائما مجموعة متنوعة من الخطط التي يمكننا تنفيذها، إذا تم توجيهها".

ويجتمع المفاوضون الإيرانيون مع نظرائهم الأوروبيين والروس والصينيين في فيينا يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث إمكانية تراجع إيران عن برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

ويعتقد ماكنزي أن طهران لم تتخذ قرارا للمضي قدما في تصنيع رأس حربي حقيقي، لكنه يشارك حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط مخاوفهم بشأن التقدم الذي أحرزته إيران.

وأضاف "إنهم قريبون جدا هذه المرة، أعتقد أنهم يحبون فكرة القدرة على الاختراق".

ووفقا لتقرير معهد العلوم والأمن الدولي، الصادر في سبتمبر/أيلول، بإمكان إيران أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء سلاح نووي في غضون شهر، وبعد ذلك تستطيع أن تنتج سلاحا ثانيا في أقل من ثلاثة أشهر، ثم ثالثا في أقل من خمسة أشهر.

وتابع ماكنزي "حتى لو قررت طهران تخزين ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة، كما فإنها لم تصمم رأسا حربيا صغيرا بما يكفي ليتم تثبيته فوق أي من ترسانتها المكونة من 3000 صاروخ باليستي".

ويقدر الجنرال الامريكي الوقت الذي تحتاج إيران لتطوير واختبار تقنيات قادرة على تحمل الضغط والحرارة الشديدة التي تتعرض لها الصواريخ عند السقوط من الفضاء نحو الأرض، بنحو أكثر من عام.

لكنه حذر من أن الصواريخ الحالية لدى إيران أثبتت قدرتها على ضرب الأهداف بدقة، في إشارة للقصف الصاروخي الذي استهدفت فيه قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وختم بالقول: "سقطت تلك الصواريخ على بعد عشرات الأمتار من أهدافها، الشيء الوحيد الذي فعله الإيرانيون خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، هو أنهم بنوا منصة صواريخ باليستية ذات قدرة عالية".