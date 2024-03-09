الجيش الأمريكي يُحبط هجوماً حوثياً بـ28 طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، عن إحباط هجوم واسع بـ28 طائرة مسيرة على الأقل، أطلقت من قبل جماعة الحوثي اليمنية، فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة في بيان لها إن السبت 9 مارس/ آذار شهد بين الفترة بين الساعة الرابعة و8:20 صباحًا (بتوقيت صنعاء) مزيداً من الاشتباكات، حيث تمكنت القوات الأمريكية وقوات التحالف من إسقاط ما لا يقل عن 28 طائرة بدون طيار.

وتابع البيان "لم تتضرر أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية أو قوات التحالف في هذا الهجوم ولم ترد تقارير من السفن التجارية عن وقوع أية أضرار".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إن الهجوم الحوثي "الواسع النطاق" وقع قبيل الفجر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية وحلفائها رأوا في المسيّرات "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

وأنشأت الولايات المتحدة في ديسمبر، تحالفا بحريا متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين التي أجبرت السفن التجارية على تحويل مسارها وتجنب الممر البحري الذي تعبره 12 في المئة من التجارة العالمية.

وتشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للمتمردين منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيّرات معدة للإطلاق.