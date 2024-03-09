الجيش الأمريكي يوجه ضربة لصاروخين حوثيين

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم السبت، تنفيذ ضربة "دفاعا عن النفس"، استهدفت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها أن الصاروخين كانا "محمولين على شاحنة تابعة للإرهابيين الحوثيين".

وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 3:55 مساء بتوقيت صنعاء (12:55 مساء بتوقيت غرينتش)، أطلق الإرهابيون الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن، على السفينة إم/في بروبيل فورتون، التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة".

وأشار بيان "سنتكوم"، إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، مؤكداً أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية"، التي تعبر في منطقة البحر الأحمر.