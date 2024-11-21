الجيش الأمريكي يمدّ جسراً جوياً من العراق لتعزيز قواعده في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، يوم الخميس، أن الجيش الأمريكي مدّ خلال اليومين الماضيين جسراً جوياً من قواعده في العراق إلى قواعده حول وداخل حقول النفط والغاز شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر في القرى الملاصقة للقاعدة، قولها إن طائرة شحن أمريكية هبطت، أمس الأربعاء، في قاعدة "استراحة وزير الري سابقاً"، بالقرب من سد الحسكة الغربي (20 كم شمالي غربي مدينة الحسكة)، محملة بإمدادات عسكرية ولوجستية.

وأضافت المصادر أن هبوط طائرة الشحن الأمريكية تزامن مع تدريبات عسكرية كبيرة أجرتها القوات الأمريكية في قاعدة "استراحة الوزير"، تضمنت التدريبات استخدام سلاح المدفعية والطيران الحربي والمضادات الجوية، وسط حالة تأهب أمني مشددة في محيط القاعدة، مع حالة خوف وذعر في صفوف المدنيين.

كما أكد شاهد عيان لـ"سبوتنيك" في بلدة رميلان، أن قاعدة "خراب الجير" في ريف رميلان شمالي شرقي محافظة الحسكة، شهدت، مساء الثلاثاء، هبوط طائرة شحن أخرى محملة بمعدات عسكرية ولوجستية قادمة من الأراضي العراقية، وهي الطائرة الثانية التي تهبط في القاعدة خلال الساعات الـ48 الماضية.

والاثنين الماضي، هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية، في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، والتي تعرضت بعد ساعات لهجوم عبر الصواريخ أصابت القاعدة وتصاعدت أعمدة الدخان منها بشكل واضح.