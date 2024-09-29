الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل غارتين في سوريا ويحدد هوية المستهدفين

شفق نيوز/ كشف الجيش الأمريكي، يوم الأحد، عن تنفيذ غارتين جويتين، ضد جماعات إرهابية في سوريا يومي 16 و24 سبتمبر/أيلول الجاري، وأسفرت عن مقتل 37 إرهابيا.

وذكر بيان للقيادة الوسطى الأمريكية، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) نفذت ضربتين مستهدفتين في سوريا، مما أسفر عن مقتل 37 إرهابيًا، بما في ذلك العديد من كبار قادة التنظيمات الإرهابية داعش وحراس الدين، التابعة لتنظيم القاعدة.

وبحسب البيان، تعد الضربات الجوية جزءًا من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وإضعاف الجهود التي يبذلها الإرهابيون لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح البيان، أن "في 24 أيلول/سبتمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة مستهدفة في شمال غرب سوريا، مما أسفر عن مقتل تسعة إرهابيين، بما في ذلك (مروان بسام عبد الرؤوف)، أحد كبار قادة حراس الدين المسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية من سوريا.

وتأتي الضربة الناجحة ضد مروان بسام عبد الرؤوف، بعد شهر من ضربة ناجحة أدت إلى مقتل قيادي كبير آخر في حراسة الدين، وهو أبو عبد الرحمن المكي، وفق البيان.

وأضاف أن "في الصباح الباكر من يوم 16 سبتمبر/أيلول، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية واسعة النطاق على معسكر تدريب بعيد لداعش في وسط سوريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 28 عنصراً، بما في ذلك أربعة من كبار القادة على الأقل.