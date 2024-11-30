الجيش الأمريكي يعلن مهام جنراله في بيروت

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى بيروت لرئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان عبر منصة إكس، إن "الجنرال جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، وصل إلى بيروت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث سيتولى رئاسة لجنة مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب آموس هوكشتاين، المستشار الكبير للرئيس الأمريكي".

وأضاف البيان، أن "اللجنة التي ستشرف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار تترأسها الولايات المتحدة، وتضم القوات المسلحة اللبنانية، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفرنسا".

وسيترأس جيفرز اللجنة كرئيس مشارك إلى جانب أموس هوكشتاين، الذي سيشغل مؤقتاً منصب الرئيس المدني المشارك حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم.

وسيساعد الفريق في مراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وفجر اليوم السبت، جدد الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.