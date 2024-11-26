الجيش الأمريكي يعلن قصف منشأة سلاح للفصائل في سوريا

شفق نيوز/ نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضد منشأة تخزين أسلحة تابعة لفصائل مسلحة في سوريا.

وجاءت الضربة بعد قصف استهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا.

وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية إن هذه الضربة ضد منشأة لتخزين الأسلحة لفصيل مدعوم من إيران لتقليص قدرتها على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة لدعم عمليات دحر تنظيم داعش.

‏قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كما ذكرنا سابقًا، لن نتسامح مع أي هجمات على أفرادنا وشركائنا في التحالف، نحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم".