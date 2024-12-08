الجيش الأمريكي يعلن ضرب اكثر من 75 هدفا لتنظيم داعش في سوريا

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي أن طائراته أغارت الأحد على أكثر من 75 هدفا لتنظيم "داعش" في سوريا.

ووفق القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم" فإن الغارات جاء "من أجل منع التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10.

واستهدفت الغارات وفق البيان معسكرات وعناصر في التنظيم الإرهابي وسط سوريا، مشيرة إلى أن تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا وأنه "لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".