سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-16T04:36:46+0000
الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، أن قواتها أسقطت مسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا مساء الثلاثاء.

ونقلت قناة NBC الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة الوسطى بيل أوربان قوله إنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي للتنف وأضاف: "لدى مواصلة إحدى المسيرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".

أما المسيرة الصغيرة الثانية فقد غادرت المنطقة، ولم يكن واضحا ما إذا كانت المسيرتان تحملان متفجرات.

وحسب المتحدث، فإنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.

وفي أكتوبر الماضي استهدفت خمس طائرات مسيرة عن بعد القاعدة الأمريكية في التنف في ما وصفه مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأنه هجوم دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

 

related

الجيش الأمريكي يحقق بسقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا

Date: 2021-12-04 14:37:46
الجيش الأمريكي يحقق بسقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا

انفجارات تضرب قاعدة امريكية على الحدود السورية العراقية

Date: 2021-12-05 09:22:20
انفجارات تضرب قاعدة امريكية على الحدود السورية العراقية

تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولي لمناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-07 07:31:04
تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولي لمناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا

الناتو يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد دعمه للعراق في مكافحة الإرهاب

Date: 2021-11-07 13:26:48
الناتو يدين محاولة اغتيال الكاظمي ويؤكد دعمه للعراق في مكافحة الإرهاب

خدمت في العراق .. ترامب يعين اول قائدة فرقة مشاة بتاريخ الجيش الأميركي

Date: 2019-06-27 07:44:40
خدمت في العراق .. ترامب يعين اول قائدة فرقة مشاة بتاريخ الجيش الأميركي

العثور على "بقايا بشرية" بعجلة الطائرة العسكرية القادمة من كابل

Date: 2021-08-17 05:21:56
العثور على "بقايا بشرية" بعجلة الطائرة العسكرية القادمة من كابل

إنزال جوي أمريكي واسع في دير الزور شرقي سوريا

Date: 2021-12-13 07:51:16
إنزال جوي أمريكي واسع في دير الزور شرقي سوريا

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة

Date: 2019-09-21 12:09:47
الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة مذخرة