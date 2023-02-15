الجيش الأمريكي يعلن إسقاط "طائرة إيرانية مسيرة" فوق موقع نفطي سوري

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي إسقاطه طائرة بدون طيار، قال إنها "من صنع إيران، وتراقب موقع نفطي رئيسي في شمال شرق سوريا".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء: إنه "في 14 فبراير، حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا وأسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع في محاولة لإجراء استطلاع لموقع دعم المهمة كونوكو، وهو قاعدة دورية في شمال شرق سوريا".

وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد من خلال وجودها العسكري غير الشرعي، بينما تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي للتوسع.