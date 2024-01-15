الجيش الأمريكي يعلن تعرض سفينة شحن لهجوم باليستي في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، تعرض سفينة شحن لهجوم بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة، في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "في الساعة 4 مساء (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وضربوا نسر جبل طارق M/V، وهي سفينة حاويات تحمل جزر مارشال، وتملكها وتشغلها الولايات المتحدة، ولم تبلغ السفينة عن أي إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها".

وأضاف أن "في وقت مبكر من اليوم، الساعة 2 مساء (بتوقيت صنعاء)، اكتشفت القوات الأمريكية صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلق نحو ممرات الشحن التجارية في جنوب البحر الأحمر، وفشل الصاروخ في الطيران وأثر على الأرض في اليمن، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار".