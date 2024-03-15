الجيش الأمريكي يعلن تدمير أسلحة للحوثيين

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الجمعة، تدمير 9 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وطائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الوسطى (سنتكوم) في بيان أنها "دمرت هذه الأسلحة بعد أن أطلق الحوثيون أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن، سقط اثنان منها في خليج عدن والاثنان الباقيان في البحر الأحمر، من دون أن يسفر أي منها عن أضرار".

وأضافت سنتكوم أن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن بالإضافة إلى صاروخين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".

وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف"، لافتة إلى إلى أن قواتها "نجحت في تحديد وتدمير تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وبحسب البيان، فإن "هذه الأسلحة تم تحديدها كتهديد وشيك للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وجاء بيان سنتكوم، بعد أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر الجمعة، أنها تلقّت بلاغا من سفينة بوقوع انفجار قربها قبالة سواحل مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن الانفجار لم يتسبب بإصابات أو أضرار.

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية في بيان أن "سفينة أبلغت عن انفجار" قربها بينما كانت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن الواقعة جنوبي اليمن، مؤكدة أن "السفينة لم تصب بأية أضرار والطاقم بخير".