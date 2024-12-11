الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجوم حوثي في خليج عدن

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي، أنّ سفينتين عسكريّتين أميركيّتين صدّتا هجوما شنته الحوثيون بواسطة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، وذلك أثناء حراستهما ثلاث سفن تجارية في خليج عدن.

وفي منشور بمنصة إكس، قالت القيادة المركزية الأميركية إن الحوثيين أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز، أثناء عبور السفن للخليج الاثنين والثلاثاء.

وأضافت "لم تسفر الهجمات الطائشة عن إصابات، أو أضرار لأي سفن أو مدنيين أو البحرية الأميركية".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي قال في وقت سابق من الثلاثاء إن الجماعة استهدفت ثلاث سفن إمداد أميركية، ومدمرتين أمريكيتين مرافقتين لها في خليج عدن.