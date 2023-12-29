الجيش الأمريكي يعلن التصدي لهجمات حوثية جديدة في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرة مسيرة و صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "أسقطت المدمرة الأمريكية (يو إس إس ماسون) طائرة مسيرة و صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب البحر الأحمر بين الساعة 05:45 والساعة 06:10 ليلًا في 28 ديسمبر/كانون الأول".

وأضافت القيادة المركزية بحسب البيان، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات لحقت بالسفن البالغ عددها 18 سفينة التي كانت متواجدة في المنطقة.

وتستهدف جماعة "الحوثيين" اليمنية، جميع السفن المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر، وتقول إنها لن تتوقف عن استهداف السفن في المنطقة حتى توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.