الجيش الأمريكي يعلن استهداف منشآت صاروخية للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مساء السبت، شن الجيش الأمريكي غارات جوية وصفتها بالدقيقة على منشأة لتخزين الصواريخ ومرفق القيادة والسيطرة التي يديرها الحوثيون داخل الأراضي التي يسيطرون عليها في صنعاء في اليمن.

وذكر بيان للقيادة أن الضربات استهدفت تعطيل عمليات الحوثيين وتدهورها، مثل الهجمات ضد الولايات المتحدة. السفن الحربية البحرية والسفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأضاف أنه خلال العملية، أسقطت قوات القيادة المركزية أيضا العديد من المركبات الجوية غير المأهولة للحوثيين في اتجاه واحد (OWA UAV) وصاروخ كروز مضاد للسفن (ASCM) فوق البحر الأحمر.

شملت العملية الولايات المتحدة. القوات الجوية والولايات المتحدة. أصول البحرية، بما في ذلك F/A-18s.

ويقول الحوثيون إنهم "تضامناً مع الهجمات الإسرائيلية التي تشنها على غزة" يستهدفون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، أو هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عملية أخيرة استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.