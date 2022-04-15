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الجيش الأمريكي يطرح رواية "جديدة" حول هجوم استهدف قاعدة له شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-15T18:35:10+0000
الجيش الأمريكي يطرح رواية "جديدة" حول هجوم استهدف قاعدة له شرقي سوريا

شفق نيوز/ قدم الجيش الأمريكي تفسيرا جديدا مغايرا لما كان أعلنه سابقا عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية له في شرق سوريا، أدى إلى إصابة عدد من جنوده.

وقال الجيش الأمريكي إن الانفجارات التي وقعت في 7 من الشهر الجاري في القاعدة "لم تكن ناجمة عن قصف مدفعي، ولا عن أي شكل آخر من أشكال النيران غير المباشرة"، كما ورد في تقارير الواقعة في حينه.

وذكر بيان أصدرته قيادة عملية "العزم الصلب” التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية ضد "داعش" في سوريا والعراق؛ أن الهجوم "تم تنفيذه بواسطة فرد أو أكثر، قام/قاموا، بوضع متعمد لعبوات ناسفة في منطقة تخزين الذخيرة ومنطقة الاستحمام بالقاعدة".

وكانت القيادة أعلنت في بيانها السابق بشأن الحادثة في السابع من أبريل، أن القاعدة، المعروفة باسم القرية الخضراء، أمطرت بوابل من النيران غير المباشرة أصابت مبنيين للدعم.

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