الجيش الأمريكي يسقط مسيّرات حوثية تمثل تهديداً للسفن في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، يوم الخميس، إسقاط 11 طائرة مسيّرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن قواتها "أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أمس الأربعاء، وثماني طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه".

وجاء في البيان "تقرر أن الطائرات المسيرة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقال الحوثيون في بيان أمس الأربعاء، إنهم استهدفوا سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أمريكيتين إحداهما حربية.

وأضاف البيان أن "السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقولون إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.