الجيش الأمريكي يسقط صاروخاً مضاداً للسفن أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إسقاط صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه البحر الأحمر.

وذكرت القيادة الأمريكية، في بيان لها، أن "مدمرة أمريكية في المنطقة، أسقطت الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت أمس الثلاثاء بإطلاق الحوثيين عددا من الطائرات المسيرة الاستطلاعية نحو خليج عدن وبحر العرب، لرصد أهداف بحرية جديدة لاستهدافها.

وتأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات للحوثيين ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها إلى بحر العرب.

وتسبّبت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي الذي تمرّ عبره نحو 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية.