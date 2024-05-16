الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيرة للحوثيين في اليمن

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الخميس، عن تدمير أربع طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة بيان إن قواتها "نجحت في تدمير أربع طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وأضافت "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت أمس الأربعاء أنها استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية، وأصابتها بشكل دقيق.

يأتي ذلك، في وقت حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة "أنصار الله" مهدي المشاط من "خيارات حاسمة وجريئة وصعبة" ستتخذها الحركة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيراً إلى أن "المرحلة الرابعة من التصعيد ستبدأ بعمليات نوعية".

يشار إلى أن الحوثيين في اليمن ينفذون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 الماضي، هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل، "دعماً ونصرة للشعب الفلسطيني ولغزة".

ورداً على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.