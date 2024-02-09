الجيش الأمريكي يدمر زوارق مسيرة وصواريخ كروز في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، فجر الجمعة، شن سبع ضربات "للدفاع عن النفس" ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن "في 8 فبراير، بين الساعة 5 صباحاً و9 مساءً بتوقيت صنعاء، نفذت قوات (CENTCOM) سبع ضربات دفاع عن النفس ضد أربع زوارق تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وحددت القيادة المركزية، هذه الصواريخ والمركبات الأمريكية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، معتبرة أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن الضربات التي وقعت في 3 فبراير "دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ 35 هدفا من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ".