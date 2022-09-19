 الجيش الأمريكي يحقق بتلقي أكبر قواعده في سوريا هجوماً صاروخياً 

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن تلقي "أكبر قواعد" الجيش الامريكي في سوريا هجوما صاروخيا، مشيرا الى أن الهجوم قد "فشل".

وقال في بيان، إنه "في حوالي الساعة 7:05 مساءً في سوريا يوم 18 أيلول/سبتمبر، فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأمريكية أو قوات التحالف".

وأضاف أن "ثلاثة صواريخ عيار 107 ملم استهدفت القاعدة"، مشيرا الى "العثور على صاروخ رابع مع أنابيب صاروخية عند نقطة الإطلاق ، على بعد حوالي 5 كيلومترات".

وبين بيان التحالف، أن "القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا تحقق في الحادث".

ومساء أمس الأحد، أفادت وسائل إعلام، بتعرض أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أضخم حقول النفط السورية، إلى هجوم صاروخي عنيف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر محلي، قوله إن "الهجوم الصاروخي استهدف القـاعدة الأمريكية في المنطقة الخضراء داخل حقل العمر النفطي، حيث تم استهداف مواقع حساسة وسمعت أصوات الانفجارات داخل القـاعدة الأمريكية".

وذكر المصدر، إن "ألسنة دخان ولهب تصاعدت من داخل الحقل، كما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء، إلى داخل الحقل، في حين قامت القوات الأمريكية بتسيير طيرانها الحربي والاستطلاعي فوق حقل العمر والمنطقة المحيطة".

يذكر أن القاعدة الأمريكية كانت قد تعرضت قبل أيام لهجوم مشابه، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات منها فقط، وفق وسائل إعلام سورية.