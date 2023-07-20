الجيش الأمريكي لا يستبعد الحرب مع الصين

شفق نيوز / أعلنت وزيرة الجيش الأمريكية كريستين وورموث، يوم الخميس، أن الحرب مع الصين ليست أمرا يمكن تفاديه أو استبعاده، لكن الولايات المتحدة تعمل على ردعها.

وقالت وورموث، في منتدى أسبين للأمن بولاية كولورادو الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تعزز قدراتها الصاروخية الدفاعية لردع أي اعتداء قادم من الصين".

وأضافت: "سنضع قريبا في ولاية واشنطن صواريخ خارقة للصوت، قادرة على ضرب أهداف على بعد آلاف الأميال".

ومن جهة أخرى، ذكرت وورموث أن واشنطن تبذل كل جهودها لاسترجاع الجندي الأمريكي المعتقل في كوريا الشمالية سريعاً".