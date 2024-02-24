الجيش الأمريكي: "كارثة بيئية" حلّت في البحر الأحمر بعد هجوم للحوثيين

شفق نيوز/ نددت القيادة المركزية الأمريكية، يوم السبت، بـ "تجاهل" الحوثيين "للتأثير الإقليمي" لهجماتهم التي وصفتها بـ"العشوائية" في البحر الأحمر، معلنة عن "كارثة بيئية" حلت في البحر.

وقالت "سنتكوم" في بيان صدر في ساعة متقدمة من ليل أمس، إن هجوما شنه الحوثيون اليمنيون على سفينة الشحن روبيمار، في 18 فبراير/ شباط الماضي، تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا (حوالي 29 كلم).

وأكدت "سنتكوم" أن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز "راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء".

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم، "ما قد يؤدي إلى حصول تسرب إلى البحر الأحمر مما قد يفاقم هذه الكارثة البيئية".

ونددت "سنتكوم" بـ "تجاهل" الحوثيين "للتأثير الإقليمي لهجماتهم العشوائية وما ينتج عنها من تهديد لقطاع صيد الأسماك والتجمعات الساحلية وواردات الإمدادات الغذائية".

وكان المتحدث باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، قال في بيان غداة الهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن، وأشار إلى أنها كانت معرضة لخطر الغرق.