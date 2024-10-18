الجيش الأمريكي: قوات عراقية قتلت "أكبر" مسؤول داعشي في البلاد

شفق نيوز/ أكد الجيش الأميركي اليوم الجمعة، أن قوات الأمن العراقية قتلت أربعة عناصر من داعش، بينهم قيادي كبير، إثر ضربات جوية دقيقة وقعت شمال شرقي العراق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الضربات، التي شنتها القوات العراقية يوم الاثنين الماضي، أسفرت عن مقتل ما يسمى "والي كركوك" علاوي البجاري، والذي يعتبر "أرفع مسؤول في تنظيم داعش بشمال العراق".

وأضاف البيان أن التقييمات الأولية بعد الضربة أظهرت وجود أحزمة ناسفة وعدد كبير من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، فيما لم تسجل أية إصابات في صفوف مدنيين.

وأشار البيان إلى أن الضربات، التي استهدفت تعطيل وتفكيك الشبكات التابعة لداعش، جرت بدعم من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق وسوريا.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا القول إن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة وللولايات المتحدة وحلفائها".

وكانت قوات الأمن العراقية نفذت مع الجيش الأميركي عملية أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق صحراوية في الأنبار، كبرى المحافظات العراقية والتي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية.

وكانت قوات الأمن العراقية نفّذت مع الجيش الأميركي الشهر الماضي عملية أسفرت عن مقتل 15 من عناصر تنظيم داعش في مناطق صحراوية في الأنبار، كبرى المحافظات العراقية والتي تتشارك حدودا مع سوريا والأردن والسعودية.

وأكد جهاز المخابرات العراقي حينها أن بين القتلى "قيادات خطيرة كانت تتخذ من صحراء الأنبار ملاذا".

وأعلن تنظيم داعش في العام 2014 إقامة "دولة الخلافة" بعد سيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا المجاورة. لكن "دولته" انهارت بعد أقلّ من ثلاث سنوات بفعل العمليات العسكرية ضده في البلدين.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في يوليو، أن عدد عناصر التنظيم في العراق وسوريا يراوح راهنا "بين 1500 و3000 مقاتل".

وأكد التقرير أن التنظيم "لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة ومؤثرة وهو ينفذ عمليات ضمن مجموعات صغيرة لا تتجاوز خمسة أفراد في مناطق وعرة.