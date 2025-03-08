الجيش الأمريكي: قسد تمكنت من أسر زعيم خلية لـ"داعش" شرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، يوم السبت، عن تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عملية بدعم من القيادة، ألقت خلالها القبض على أحد قادة خلايا تنظيم "داعش" بريف مدينة دير الزور شرقي البلاد.

وذكرت "سينتكوم" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نفذت عملية بدعم من القيادة المركزية، ألقت خلالها القبض على صلاح محمد العبد الله، أحد قادة خلايا التنظيم في محيط مدينة الشحيل".

وصادرت "قسد" خلال العملية قناصة من عيار 12.7 ملمتر، وبندقية "كلاشينكوف" وقنابل يدوية إلى جانب أسلحة وذخائر مختلفة.

وأوضحت "سينتكوم" أن العملية نفذت في 6 مارس/آذار الحالي.